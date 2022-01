Recapitata una lettera di minacce al ministro Orlando

Alta tensione nella sede del ministero del Lavoro. Oggi, 20 gennaio, è stata recapitata una lettera di minacce indirizzata al ministro Andrea Orlando. A riferirlo è lo stesso ufficio stampa in una nota.

Il contenuto della missiva è adesso al vaglio dei vigili del fuoco, intervenuti insieme agli agenti dell’ispettorato della Polizia del ministero e al personale sanitario del 118. La busta è stata aperta da un componente della segreteria, affidato alle cure del personale sanitario e messo in isolamento per le analisi di rito degli organi competenti. Lo staff del ministro rende noto che Orlando, al momento dell’apertura della lettera, non era presente negli uffici del ministero.

Solo poche ore fa la polizia postale ha individuato un canale Telegram sul quale circolavano non solo tesi "no vax", ma anche quelle che vengono definite "gravi minacce" verso il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il presidente americano Biden e fondatore di Microsoft, Bill Gates,