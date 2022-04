Le minacce di morte a Di Maio, scattano le perquisizioni

Sarebbero un 46enne della provincia di Milano e una 48enne della provincia di Siracusa gli autori delle minacce rivolte nei giorni scorsi al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. I carabinieri del comando provinciale di Roma, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito le perquisizioni domiciliari.

Il titolare della Farnesina è stato insultato e minacciato su Telegram dallo scorso mese di marzo, quando si è espresso a favore delle politiche di sostegno al popolo ucraino. "Putin, manda qualcuno ad ammazzarlo", "Ti faranno fuori", "Crepa bastardo" e "Di Maio con una spranga nel cervello", sono solo alcune delle frasi pubblicate.

I militari della sezione Indagini telematiche del nucleo investigativo di Roma sono risaliti ad alcuni degli account da cui sono state proferite le minacce e le ingiurie, riconducibili all'uomo e alla donna oggi perquisiti. Secondo quanto reso noto non risulta una loro appartenenza a frange estremiste. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati i telefoni cellulari verosimilmente utilizzati per inviare i messaggi minatori a Di Maio. Sono ancora in corso accertamenti tesi a identificare gli autori delle ulteriori minacce di morte pubblicate sui social network.