Ubriaco si apposta sotto casa della ex: "Torna con me o ti sgozzo"

Non accettava la fine della relazione con la sua ex e, dopo telefonate e messaggi di minacce, è stato bloccato nei pressi dell'abitazione della donna ubriaco e con un coltello a serramanico. Per un 48enne di Roma sono scattate le manette.



La relazione sentimentale tra i due si era interrotta da poco tempo, la reazione dell'uomo era stata delle peggiori: telefonate continue, minacce di morte alla donna, alle figlie e perfino ai cavalli di proprietà. Avrebbe anche minacciato di incendiarle casa e auto. In un caso c'è stata anche una violenta aggressione fisica: la donna ha rimediato un colpo alla testa e la slogatura di un braccio. Sfinita, ha deciso di sporgere denuncia e far intervenire la polizia. Gli investigatori hanno bloccato l'uomo nei pressi dell'abitazione della donna. Aveva con sé un coltello a serramanico con il quale aveva minacciato di 'sgozzare l'ex se non avesse acconsentito a una riconciliazione. Il 49enne è stato arrestato.

Continua a leggere su Today.it...