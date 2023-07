"Se entri in casa ti brucio", minaccia la ex davanti alla figlia minorenne: arrestato

"Se entri in casa ti ammazzo e poi mi faccio la galera. Non mi interessa niente, ti brucio!". Questa una delle frasi che una donna si è sentita urlare dal marito. Lui, 55enne pregiudicato romeno, è stato arrestato a Maletto (Catania) per maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato tradotto in carcere.

Secondo l'accusa l'uomo era spesso sotto l'effetto dell'alcol e ha più volte maltrattato sia la sua ex, una 43enne, sia la loro figlia minorenne. Le violenze, denunciate dalla donna, sarebbero proseguite anche dopo la fine della relazione.

Pretendendo che fossero la donna e la figlia ad abbandonare la casa, le avrebbe detto: "Se entri dentro casa ti ammazzo e poi mi faccio la galera. Non mi interessa niente, ti brucio!". In passato avrebbe anche messo le mani alla gola della donna, aggredendola poi con spintoni davanti alla figlia in lacrime.

