Il ministro Fabiana Dadone nel mirino dei ladri a pochi passi da Palazzo Chigi

E' bastato un attimo di distrazione e il ministro delle Politiche giovanili Fabiana Dadone è rimasta vittima di un furto mentre si trovava a pochi metri da Palazzo Chigi. L'episodio risale allo scorso 17 giugno e l'autore del colpo è stato rintracciato: si tratta di un 19enne di prigine algerina.

Secondo quanto ricostruito, il ministro stava spostando alcuni bagagli da un'auto a un'altra quando il ladro è entrato in azione portandole via lo zaino e un pc. Dentro c'era anche il kit per la firma digitale rilasciato dalla Camera dei deputati. Il 19enne è stato identificato grazie ai filmati dei sistemi di sorveglianza della zona. Avrebbe agito con un complice.