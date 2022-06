Branco molesta sessualmente sei minorenni sul treno da Gardaland

Dopo i fatti accaduti al raduno degli alpini, il branco colpisce ancora. Sei ragazze tra i 16 ed i 17 anni, dopo una gita al parco divertimenti di Gardaland, sono state molestate sessualmente su un treno regionale che da Peschiera del Garda (Verona) le stava ripotando a Milano. Le amiche, 4 di Milano e 2 di Pavia, avevano organizzato una gita per il 3 giugno ma poi al ritorno si sono imbattute in un gruppo di giovani che le ha aggredite sessualmente. Le ragazze, aiutate a scendere dal treno a Desenzano grazie al provvidenziale aiuto di un ragazzo, hanno presentato denuncia alla Polfer della stazione Centrale di Milano, raccontando di essere state accerchiate, palpeggiate nelle parti intime e insultate. "Ridevano. Ci dicevano le donne bianche qui non salgono”, riferendosi a un gruppo di “ragazzi, la maggior parte nordafricani, della nostra età o poco più grandi”.

Cosa è successo

“Eravamo circondate. Il caldo era asfissiante, alcune di noi sono svenute”, hanno raccontato le ragazze dichiarando di aver cercato invano un controllore sui vagoni. Alla stazione di Peschiera c'erano “oltre un centinaio di ragazzi e anche qualche ragazza, la maggior parte nordafricani, della nostra età o poco più grandi. Urlavano e correvano. Hanno anche sputato sui finestrini di un treno arrivato prima del nostro”. Secondo il sindaco di Castelnuovo del Garda, Giovanni Dal Cero, "gli autori delle aggressioni ai danni di un gruppo di adolescenti che stava tornando a casa in treno da Peschiera del Garda, dopo una giornata trascorsa a Gardaland, facevano parte molto probabilmente, anzi sicuramente, dei ragazzi protagonisti il 2 giugno della maxi rissa avvenuta sul lago di Garda". Circa 2.500 giovani si sono dati appuntamento via social ad un raduno non autorizzato, che poi a causa di furti e danneggiamenti è degenerato in una mega rissa tra bande. Il sindaco ha parlato di “alcune decine di ragazzi, ubriachi e fuori controllo“ che hanno preso lo stesso treno delle ragazze molestate.