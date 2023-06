''Mio padre si era invaghito di mia moglie'': la rivelazione shock sul delitto dei due cognati

Si fa sempre più intricata la storia del terribile omicidio che ha portato a Sant'Antimo, nel napoletano, alla morte di due cognati giustiziati dal suocero di 44 anni, lo scorso giovedì 8 giugno. Il movente sarebbe stato il sospetto che tra le due vittime, Maria Brigida Pesacane di 24 anni e Luigi Cammisa di 29 anni, rispettivamente moglie e marito dei due figli dell'uomo, ci fosse una relazione.

L'assassino, Raffale Caiazzo, si era costituito poco dopo i due delitti ed era stato arrestato immediatamente per duplice omicidio. Aveva ammesso di aver sparato e ucciso al marito della figlia, ma ha precisato di avere un vuoto di memoria e quindi di non ricordare di avere ucciso anche la nuora. Subito però era saltato fuori il movente: sospettava che tra i due cognati vi fosse una relazione. Aveva confessato agli inquirenti di averlo detto anche ai suoi figli - moglie e marito delle vittime - ma di essere stato zittito. Per i diretti interessati erano tutte invenzioni. Il figlio Alfredo lo avrebbe anche minacciato di non fargli più vedere i nipoti se avesse continuato con la sua teoria.

Ora emerge un nuovo tassello che complica, e non di poco, la trama di un orrore che ha sconvolto un'intera comunità. Secondo il figlio dell'uomo, Alfonso Caiazzo, il padre si era invaghito di sua moglie. Commentando il movente dell'omicidio, Alfonso avrebbe detto ai magistrati che si tratta di "Tutte fantasie che ci hanno rovinato la vita. Ma sospetto che mio padre si fosse invaghito di mia moglie''. Il marito della vittima ha aggiunto che il padre avrebbe addirittura detto di aver ''avuto un rapporto con la moglie''. Insomma all'origine della gelosia dell'omicida potrebbe anche esserci stata una passione non ricambiata per la moglie del figlio, trasformatasi poi in gelosia ossessiva.

Ma fantasie a parte, i figli dell'omicida avrebbero cercato anche di favorire un chiarimento che potesse portare a una riconciliazione in famiglia. Il chiarimento sarebbe avvenuto nella giornata di mercoledì 7 giugno, il giorno prima del barbaro omicidio dei due. In quell'occasione, davanti alle due coppie, Raffaele Caiazzo avrebbe ritrattato di aver avuto un rapporto con la nuora, ma aveva confermato i sospetti sulla relazione clandestina tra i due cognati. Una storia a cui nessuna delle due coppie avrebbe creduto: entrambe avevano deciso di non voler avere niente più a che fare con lui. Il giorno dopo il tragico epilogo.

Oggi intanto, il gip di Napoli Nord, Simone Farina, dopo l'udienza di convalida del fermo tenuta al carcere di Napoli-Poggioreale dove Caiazzo e' rinchiuso da circa 48 ore, ha convalidato il provvedimento della Procura. Davanti al giudice, il suocero assassino ha confermato quanto ammesso durante il primo interrogatorio reso giovedi' pomeriggio al pm: ricorda di aver ucciso Luigi Cammisa, ma non la nuora.