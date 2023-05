Mirco Balzano morto dopo un terrificante volo di 60 metri nel vuoto

Si chiamava Mirco Balzano e aveva 48 anni l'operaio morto ieri mentre stava lavorando alla cabina della funivia Seceda, sopra Ortisei, in val Gardena. L'uomo è precipitato per circa 60 metri e non ha avuto scampo.

L'allarme è scattato intorno alle 9.30 di ieri, giovedì 18 maggio. Secondo la prima ricostruzione delle forze dell'ordine durante la manutenzione in vista della stagione estiva (la funivia è ancora chiusa in queste settimane), la corda che legava l'operaio si è spezzata: un volo nel vuoto terrificante e un impatto al suolo letale.

L'allarme è stato lanciato da un collega di Mirco Balzano che ha assistito alla tragedia da una delle due cabine utilizzate per la manutenzione. Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino della guardia di finanza di Vipiteno, il soccorso alpino della val Gardena e l'elisoccorso. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto fare altre che constatare il decesso del 48enne.

Mirco Balzano, tecnico manutentore originario di Greve in Chianti in Toscana, era residente in val Gardena da tanti anni. A ricostruire la dinamica e a verificare il rispetto di tutte le misure di sicurezza sul lavoro saranno la guardia di finanza e i carabinieri. Balzano era assicurato alla funivia con una corda che si sarebbe poi spezzata. Non è possibile dire, al momento, se il cedimento sia stato provocato da un errore umano o da altre cause.