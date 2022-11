Miriam Ciobanu travolta e uccisa ad Halloween, scarcerato il 23enne

"Le tracce di cannabinoidi nel sangue non possono rifarsi a giorni prima dell'incidente perché i residui dell'assunzione non restano così a lungo. Se il ragazzo, come dice, non ha 'fumato' la sera antecedente la tragedia certamente deve averlo fatto nelle ore immediatamente precedenti. E l'effetto dello stupefacente permane molto tempo dopo". Il Procuratore di Treviso Marco Martani traccia una linea di demarcazione fra la verità dell'indagato e quella che, nelle ipotesi della Procura, sarebbe una delle aggravanti a carico di Alessandro Giovanardi, il 23enne che alle prime luci dell'alba del 1 novembre ha travolto e ucciso, a Pieve del Grappa, in provincia di Treviso, la studentessa 22enne Miriam Ciobanu, che si trovava a piedi lungo via Vittorio Veneto.

Le aggravanti sono, appunto, l'uso di stupefacenti, l'alta velocità e il fatto di essere stato trovato positivo all'alcol test. Intanto il gip ha accolto le richieste della Procura sulla misura cautelare. A Giovanardi è stato applicato l'obbligo di dimora nel comune di San zenone degli Ezzelini, in provincia di Treviso, con il divieto di uscire di casa tra le 19:30 della sera e le 5:30 del mattino. Il giudice ha inoltre autorizzato una deroga per permettere al giovane di raggiungere il posto di lavoro.

Il ragazzo ha peraltro risposto alle domande del giudice, ribadendo di non essersi accorto di Miriam se non dopo l'impatto.