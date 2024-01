Trovato il cadavere in casa a 37 anni: morta Miriam Vivarini, ex campionessa di kickboxing

Aveva 37 anni Miriam Francesca Vivarini, campionessa di Kickboxing, trovata morta in casa improvvisamente a 37 anni a Pescara, pochi giorni fa. I funerali della donna si sono celebrati il 27 gennaio nella chiesa di San Cetteo nel capoluogo abruzzese. Nota tra amici e conoscenti per un marcato tratto di gentilezza, Miriam Vivarini - che era anche psicologa - era conosciuta tra gli sportivi per la grinta che metteva sul ring e che l'ha portata a eccellere nel kickboxing, conquistando, oltre ai titoli italiano, regionale e interregionale, anche quello mondiale.

Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. "Era molto sensibile, mi aveva confidato il suo progetto di aprire un corso per i più piccoli, anche se era sempre impegnata, amando da sempre i viaggi", ha spiegato Massimo Diodati, che è stato suo istruttore.

Cresciuta nella palestra nel team di Maurizio D'Aloia scomparso anche lui improvvisamente nel 2019, nella sua carriera oltre al titolo mondiale ha conquistato anche quello italiano, regionale e interregionale, conquistando il secondo posto agli europei Iska K1 nel 2014. Sui social qualcuno ricorda i momenti della scuola, le giornate trascorse insieme e le risate a dimostrazione del ricordo che di lei lascia in chi l'ha incontrata fuori e dentro il ring.