Mirko Lupo Olcelli: la promessa dello sci mondiale è morta nello schianto frontale

Mirko Lupo Olcelli, residente a Valdisotto (Sondrio), atleta di spicco delle squadre giovanili azzurre di sci alpinismo è morto in un tragico incidente stradale ieri mattina in alta Valtellina. Era alla guida di una Lancia Y entrata in collisione con un fuoristrada Toyota. L'incidente sulla statale 300 del Passo del Gavia a Valfurva.

Mirko Lupo Olcelli è morto in un incidente stradale

Aveva solo 18 anni. Non è chiaro se l'asfalto ghiacciato abbia avuto un peso nella dinamica dell'incidente. L'auto che il giovane atleta stava conducendo avrebbe sbandato e invaso la corsia sulla quale sopraggiungeva proprio in quel momento l'altra auto. L'impatto frontale è stato inevitabile e molto violento.

Al fianco di Mirko Lupo Olcelli sedeva sul sedile passeggero la fidanzata 16enne, che ha riportato un trauma al torace ed stata portata in ospedale a Sondalo. Illeso il conducente del fuoristrada.

"Un gravissimo lutto ha colpito oggi il mondo dello scialpinismo delle Alpi Centrali - si legge nella nota diffusa oggi dalla Federazione italiana sport invernali (Fisi) -. A causa di un incidente stradale, poco prima delle 9 di oggi 18 dicembre, ha perso la vita Mirko Lupo Olcelli, 18 anni, atleta dello Sci Club Alta Valtellina, delle Alpi Centrali e della nazionale Italiana Under 20 di sci alpinismo".

"Nello scorso fine settimana - ha ricordato in lacrime Cristina Andreola, presidente dello Sci Club Alta Valtellina di cui la vittima faceva parte - Olcelli aveva partecipato a San Martino di Castrozza alla staffetta mista di Coppa Italia giovani concluso al quinto posto, e nelle prime settimane di gare aveva colto buoni piazzamenti nella Coppa del mondo di categoria".

La Federazione Italiana Sport Invernali, il presidente Flavio Roda e il Consiglio federale si stringono intorno alla famiglia Olcelli in queste ore di grande dolore. Mirko Lupo Olcelli era un'autentica promessa dello sci alpinismo italiano, a inizio dicembre aveva difeso i colori azzurri sulle nevi francesi di Meribel. Studente alle superiori, avrebbe voluto dedicarsi a tempo pieno allo sci una volta terminata la scuola. Un'altra giovane vita spezzata.

La notizia della sua prematura scomparsa ha scosso profondamente il mondo dello sport.

Il cordoglio degli amici

La tragedia, scrive SondrioToday, ha ovviamente colpito i compagni e le compagne di nazionale, molti valtellinesi proprio come Olcelli, che hanno usato i loro profili social per salutare il loro amico: "Ciao Lupo, non ci credo o meglio non voglio crederci. Mi ricorderò per sempre il tuo tifo alle gare, ma soprattutto la birretta a fine gara, come ieri" - ha postato Giulia Compagnoni in una storia su Instagram, accompagnando il testo con un cuore azzurro e un'immagine delle montagne innevate.

Stessa immagine delle montagne innevate al tramonto per Giulia Murada, che, sempre su Instagram ha postato "Sempre ingiusto e senza senso".