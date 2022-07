Uccise il figlio di 10 anni con una coltellata: condannato all'ergastolo

Mirko Tomkov, il 45enne polacco che lo scorso 16 novembre ha ucciso il figlio Matias, di 10 anni, a Vetralla, in provincia di Viterbo, è stato condannato all'ergastolo. I giudici della Corte d’Assise di Viterbo hanno accolto l’impianto accusatorio della procura. Per Tomkow l’accusa era di omicidio volontario pluriaggravato. Il bambino venne ucciso in casa con una coltellata e a ritrovare il corpo fu la mamma, rientrando in casa dal lavoro. Nei confronti di Tomkow gravava un divieto di avvicinamento alla famiglia.