Il mistero dell'auto nella scarpata: dentro c'è una ragazza ferita, due uomini sono scappati a piedi

È avvolto nel mistero l'incidente stradale avvenuto in piena notte lungo la strada provinciale 79 a Preseglie, piccolo comune della provincia di Brescia. L'allarme è scattato poco dopo le 3 della notte tra lunedì 11 e martedì 12 dicembre, per un'auto uscita di strada e piombata in una scarpata. All'arrivo dei soccorritori a bordo del mezzo c'era solo una ragazza: è stata trasferita in ambulanza all'ospedale di Gavardo. Per lei seri traumi, ma a quanto pare nulla di grave: il ricovero è avvenuto in codice giallo.

Stando a quanto ricostruito finora dagli inquirenti, la giovane donna non viaggiava da sola. Poco prima dell'incidente l'auto aveva infatti attirato l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri di Lumezzane, perché si aggirava per le vie del paese della Valgobbia: a bordo - oltre alla ragazza - c'erano due uomini che sarebbero fuggiti a piedi, prima che le ambulanze e le pattuglie della polizia stradale e dei militari arrivassero sul posto.

I primi accertamenti hanno permesso di escludere che si trattasse di un'auto rubata - la proprietaria sarebbe la giovane rimasta ferita nello schianto -, ma resta da capire perché i due uomini che erano a bordo abbiano lasciato il luogo dell'incidente e siano fuggiti a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto sono in corso, da parte della polizia stradale di Salò e dei carabinieri.