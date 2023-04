Usa mix di candeggina e ammoniaca per sturare lo scarico e muore intossicata

Stava usando un mix di prodotti per la pulizia allo scopo di liberare lo scarico della doccia che era otturato, ma la cosa ha causato la produzione di fumi che l'hanno intossicata e uccisa. Una donna di 74 anni, Maddalena Tanzi, è morta a Bari per intossicazione nel bagno dell'appartamento in cui viveva. La donna è stata trovata senza vita dal marito che è a malapena riuscito a lanciare l'allarme prima di perdere i sensi e cadere, essendo rimasto anche lui intossicato dai fumi.

L'uomo, che non è in pericolo di vita, è ricoverato al Policlinico di Bari. Stando a quanto si apprende, la donna potrebbe avere usato assieme candeggina e ammoniaca, miscela che ha determinato la nube tossica che si è rivelata fatale. Non è stata disposta l'autopsia. La tragedia è avvenuta in un appartamento del quartiere Japigia.Secondo quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, la polizia, che ha effettuato i rilievi, esclude che la morte possa essere stata causata da una caduta. Stando alla testa giornalistica, anche gli operatori e gli agenti intervenuti si sono sentiti male dopo essere entrati in bagno.