Moby Prince, é morto Angelo Chessa: figlio del comandante del traghetto

È morto all'età di 56 anni Angelo Chessa, figlio del comandante del Moby Prince, Ugo Chessa, e fratello di Luchino. Proprio insieme a quest'ultimo ha lottato fin dal momento del disastro, ogni giorno, per far luce sulla verità. Primario di ortopedia, insieme alle associazioni dei familiari vittime della tragedia avvenuta al largo delle acque di Livorno nel 1991, quando morirono 140 persone compreso il padre, ha fatto sentire la propria voce cercando giustizia in ogni luogo possibile.

Una volta diffusa la notizia della morte, avvenuta a Milano, il Comune di Livorno ha espresso il proprio cordoglio. "Insieme alle associazioni - hanno scritto da palazzo civico - ha dato un contributo fondamentale per riaprire le inchieste e attivare le commissioni parlamentari che devono fare luce sulla tragedia e sulle tante lacune emerse nella ricostruzione dell’incidente e sugli interrogativi aperti. La scomparsa di Angelo Chessa sarà un ulteriore stimolo per l'amministrazione per non dimenticare, né ora né mai e per stare al fianco dei familiari delle vittime del Moby nell'inseguire giustizia e verità".