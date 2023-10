Il Moby Prince e le sue 140 vittime: ok a terza commissione d'inchiesta su cause disastro

A più di 32 anni dalla tragedia della nave Moby Prince l’aula della Camera ha detto sì all’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro, la terza da quel 10 aprile 1991. I voti a favore sono stati 282, nessun contrario, tre gli astenuti.

Nella tragedia avvenuta al largo delle acque di Livorno persero la vita 140 persone, tra cui 65 membri dell’equipaggio. "Per noi familiari sono stati 32 anni di sofferenze, rabbia e frustrazioni; ma adesso si tratta di mettere la parola fine su quanto accaduto la sera del 10 aprile 1991. Abbiamo lottato, per molti anni da soli, per arrivare a questo punto; e non intendiamo fermarci adesso".

Nessuna verità e nessun colpevole

È il 10 aprile del 1991 quando la nave della Navarma si scontra con una petroliera della Snam, l'Agip Abruzzo, al largo del porto di Livorno. È la più grande tragedia della marineria italiana. Il dolore dei familiari reso più atroce da depistaggi e processi farsa. "Ci auguriamo che la nuova Commissione di inchiesta sulla strage del Moby Prince, approvata oggi all'unanimità dalla Camera, sia al più presto operativa in modo da completare il lavoro fatto fin qui nelle scorse legislature e mettere così la parola fine su questa tragica vicenda", dichiarano i presidenti delle associazioni dei familiari delle vittime, Luchino Chessa (Associazione 1 Aprile-Familiari Vittime Moby Prince) e Nicola Rosetti (Associazione 140).

"Grazie alle due precedenti Commissioni di inchiesta, che hanno lavorato in spirito bipartisan, oggi sappiamo che le verità processuali sono state palesemente incomplete ed infondate - sottolineano Chessa e Rosetti - Non c'era nebbia quella sera davanti il porto di Livorno, la vita a bordo del traghetto durò molto di più di mezz'ora, i soccorsi si diressero solo verso la petroliera di Eni Agip Abruzzo e dopo appena due mesi le parti sottoscrissero un accordo assicurativo (di fatto un accordo di non aggressione) che ha segnato tutta questa tragica vicenda".

"Sulla strage della Moby Prince rimangono ad oggi troppi misteri ma nessun colpevole. La commissione parlamentare di inchiesta avrà la responsabilità e il compito di impedire che questo evento terribile e drammatico non diventi una nuova Ustica", ha dichiarato il deputato dem Marco Simiani in Aula durante la dichiarazione di voto.

