La "moda" dell’autoscontro in strada: la nuova follia 

Auto distrutte, quanto meno danneggiate, senza che nessuno lasci un messaggio o un biglietto. Può capitare che qualche incivile rovini contro l’auto di un’altra persona e pensi bene di fuggire. Ma quando tre auto nel giro di una settimana vengono danneggiate pesantemente, come se un’altra auto si fosse schiantata prima di andarsene, viene un sospetto. Soprattutto se quei casi di incidenti avvengono tutti nel centro di una piccola città di appena centomila abitanti.

In effetti il timore che ci sia qualcuno che si diverta a danneggiare le auto parcheggiate è venuto ai cittadini di Terni, che sui social hanno lanciato l’allarme su tre casi avvenuti in pochi giorni. Il sospetto dunque nella città umbra è che ci sia qualcuno che, per divertimento o per pura follia, prenda di mira auto parcheggiate e vi si schianti come in un autoscontro. Solo che in questo caso sono le auto pagate dai proprietari che si ritrovano le fiancate sfondate.

L’ultimo caso è quello di una utilitaria ammaccata e segnata da una profonda striscia rossa dopo essere stata mandata a sbattere contro un muro, rovinando la parte posteriore della vettura. Altro episodio, qualche pomeriggio fa, raccontato da un ternano: “Tempo di comprare l’acqua, fare la fila, ed ho trovato questo regalino. Ovviamente inciviltà vuole che nessuno abbia lasciato un biglietto. Se qualcuno ha visto qualcosa, mi contatti per favore”. L’ultimo episodio si sarebbe verificato nel piazzale di fronte alla stazione ferroviaria di Terni, dove, raccontano, qualcuno ha colpito “la nostra automobile e poi se ne è andato. Cerco qualcuno che in quell’orario era sul posto, cerco informazioni, testimoni”.