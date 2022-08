"Aiuto, mia moglie sta male": li cercano di notte per ore, ma loro sono in hotel

Una coppia di coniugi, turisti tedeschi, nella serata di mercoledì è uscita per un'escursione sulle montagne dell'Alto Garda, sopra Limone (Brescia). A un certo punto, la moglie era sfinita e non si sentiva più in grado di ritornare. Hanno quindi chiamato il 112 e subito si è attivata la macchina dei soccorsi. Le comunicazioni erano però possibili solo a tratti e l’unica indicazione ricevuta era quella che si trovavano nella zona del Monte Bestone. Sono quindi partite le squadre territoriali della V delegazione bresciana del soccorso alpino (stazione di Valle Sabbia), insieme con i carabinieri e i vigili del fuoco.

Sotto la pioggia, al buio, i soccorritori - una ventina in tutto le persone impegnate - hanno vagliato boschi e sentieri, ma dei due nessuna traccia. Non erano nemmeno raggiungibili al telefono. Alcune ore dopo è stato possibile verificare che erano riusciti a rientrare da soli in albergo, ma non lo avevano comunicato.

"Quando si chiede aiuto è fondamentale restare sempre a disposizione e in contatto con i soccorritori: non solo, occorre anche riferire subito ogni cambiamento della situazione e tutto quello che può essere rilevante per le operazioni - commenta il corpo soccorso alpino e speleologico lombardo -. Chiamare il 112 mette in azione persone, mezzi e risorse che svolgono un ruolo di massima importanza per la comunità. Un appello al senso di responsabilità di ciascuno è doveroso: una richiesta di soccorso va sempre effettuata e gestita con la massima serietà".