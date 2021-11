Trovati in un bosco i resti di un operaio ucciso 20 anni fa ma l'omicidio resterà senza colpevoli

Nonostante il ritrovamento del corpo però nessuno verrà di nuovo accusato dell'omicidio di Mohamed: Fedele e Rettura sono già stati assolti in via definitiva e quindi, anche con nuove prove, il processo non può più essere riaperto. "L'imputato assolto o prosciolto con sentenza irrevocabile - ricorda la procura - non può essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure diversamente qualificato o circostanziato". Pertanto le analisi dei Laboratori di antropologia e odontologia forense Università di Milano, non consentiranno tuttavia di riaprire il caso.

Come ricorda Novaratoday gli accusati chiusero la ditta di Paruzzaro per tornare in Calabria, nel loro paese di origine, dove sono stati arrestati nel 2017 durante un'operazione della Procura antimafia.