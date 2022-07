Molestie all'Adunata degli Alpini, chiesta l'archiviazione per l'unica denuncia

Non conosceranno giustizia le donne molestate dagli alpini durante il raduno nazionale a Rimini avvenuto dal 5 all’8 maggio. La Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto l'archiviazione dell'indagine sulle molestie denunciate da una venticinquenne durante l'adunata degli alpini. Si tratta dell'unica denuncia presentata alle autorità competenti.

Stando a quanto confermato dal procuratore capo, Elisabetta Melotti, alla base della richiesta della procura ci sarebbe la non identificazione, a due mesi dai fatti, dei presunti autori delle molestie. Gli elementi raccolti dagli investigatori, infatti, non hanno consentito di individuare i presunti molestatori. Il lavoro di identificazione è stato reso difficile sia per la presenza numerosa di persone nello stesso luogo sia per la copertura solo parziale delle telecamere di sorveglianza della zona.

Gli autori dei fatti rimangono quindi ignoti, nonostante le numerose segnalazioni sui social network di alcune associazioni che si occupano della tutela dei diritti delle donne, come ‘Non una di Meno’ di Rimini. Solo un episodio di molestia è stato quindi formalizzato dai carabinieri, mentre una seconda arrivata sul portale Youpol della Polizia di Stato non ha mai avuto seguito.

Secondo quanto denunciato dalla ragazza ai carabinieri immediatamente dopo i fatti e poi con denuncia querela presentata tramite legale, mentre si trovava a passare attraverso un gruppo di alpini sarebbe stata strattonata e attirata verso un gruppo di uomini con frasi sessualmente allusive, il cosiddetto catcalling. Il reato per cui la Procura ha indagato è quello di molestie.