Molesta le nipotine, poi confessa in lacrime davanti alla pm: "Perdonatemi"

Avrebbe molestato in più occasioni le sue due nipoti: la prima, dal 2017, quando aveva sei anni, fino al 2019, poi, di recente, avrebbe iniziato a rivolgere attenzioni morbose anche alla sorella che oggi di anni ne ha sette. A compiere gli abusi, avvenuti in Salento, sarebbe stato il nonno 76enne delle due vittime. Già lo scorso 19 ottobre quest'ultimo aveva preso carta e penna per scrivere una lettera autoaccusatoria al suo avvocato. Chiedeva il suo aiuto affinché venisse disposta nei suoi riguardi la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese per arginare il rischio di ulteriori violenze.

Certo è che l'apertura dell'inchiesta è antecedente alla missiva. Le vittime, ricostruisce la collega Veronica Valente su LeccePrima, avevano riferito degli abusi subiti in casa durante le visite al familiare a una delle maestre della scuola dell'infanzia, e successivamente a una psicologa interpellata dalla madre. Il referto dell'esperta, consegnato ai carabinieri, è poi finito sulla scrivania della sostituta procuratrice Erika Masetti che ha avviato le indagini, nell'ambito delle quali è stata avanzata istanza di incidente probatorio finalizzato a valutare tramite perizia psichiatrica la capacità di testimoniare delle minorenni. Notificato l'atto, l'indagato (di cui omettiamo le generalità per tutelare la privacy delle vittime) aveva chiesto infine tramite il suo legale di essere ascoltato, perché, a suo dire, era tormentato dal senso di colpa.

Nel confronto con la pm, l'uomo sarebbe scoppiato in lacrime ammettendo quanto gli veniva contestato e scusandosi con i genitori. La sua richiesta, come anticipato, è quella di essere sottoposto a un divieto di avvicinamento, ma naturalmente le valutazioni su quale sia la misura cautelare più adeguata spetteranno prima alla procura e poi al gip. Insomma, non è escluso che, all'esito di questo racconto dell'orrore durato poco più di un'ora, il magistrato chieda l'arresto.