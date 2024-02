Foto e video intimi alle studentesse, sospeso professore

"L'Università non è uno spazio sicuro come sembra sia per studentesse, docenti e ricercatrici". Lo affermano decine di studentesse dell'Università di Torino, appartenenti ai collettivi "Non una di meno" e "Studenti Indipendenti". Le testimonianze raccolte denunciano l'esistenza di un sistema maschilista all'interno dell'università, con molestie fisiche e verbali, umiliazioni e commenti inappropriati provenienti tanto dai professori quanto da ricercatori e studenti.

Le militanti avevano pubblicato nei giorni scorsi la testimonianza di un’ex dottoranda, che accusa colleghi ricercatori e docenti di condotte moleste e sessiste. A seguito delle segnalazioni è stato sospeso un professore ordinario di Filosofia molto noto nel dipartimento. Sull’iter disciplinare l'ateneo mantiene il massimo riserbo ma, a quanto si apprende, la sospensione scatterà il primo marzo e avrà la durata di un mese, in attesa di ulteriori accertamenti.

Diverse studentesse accusano il professore in questione di aver inviato messaggi contenti foto e video inappropriati, di natura intima. Va specificato che sugli episodi non risulterebbero finora denunce dirette a forze di polizia e all’autorità giudiziaria, ma solo una segnalazione ai vertici dell'Università che ha quindi deciso di prendere provvedimenti.

Le proteste delle studentesse: "La piramide della violenza"

"La violenza la subiamo quotidianamente in 3.000 modi. C'è una piramide della violenza: ci sono quelle che stanno più in alto e sono fisiche, stupri e femminicidi; poi ci sono quelle che alimentano la piramide della violenza che sono battutine fatte continuamente da professori e compagni, e sono tutte gravi allo stesso modo. Abbiamo avuto anche segnalazioni più gravi da parte di docenti. Ci sono dipartimenti che sono sistematicamente violenti e uno di questi è quello di filosofia".

Come riporta TorinoToday, le studentesse si sono mobilitate a più riprese all'interno dell'Università. Lo scorso 6 febbraio 2024 si sono mosse in corteo dal campus Einaudi fino al rettorato di via Verdi dove hanno tenuto un'assemblea pubblica: "Abbiamo iniziato questo percorso transfemminista verso novembre, dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin", hanno spiegato. "Ci siamo rese conto che l'Università non è uno spazio sicuro come sembra sia per studentesse, docenti e ricercatrici. Noi siamo in contatto con alcune docenti. È sorta la necessità di creare uno spazio non istituzionale perché gli organi istituzionali sono problematici e violenti, perché non ascoltano le segnalazioni di molestie che avvengono".

Le studentesse hanno poi fatto irruzione nel senato accademico eseguendo la performance "El violador en tu camino" del collettivo femminista cileno "Las Tesis", "per denunciare le violenze che ogni giorno subiamo in università". "Puntiamo il dito contro chi detiene questo potere per ribadire che noi non ci stiamo e per ribadire che la nostra autodifesa non la deleghiamo alla burocrazia istituzionale, incapace ed assente", scrivono nel post Instagram che mostra la protesta.

"Questa vicenda accende un faro che non possiamo ignorare: anche dai nostri riscontri dobbiamo ammettere che il fenomeno si è molto diffuso e questo richiede un approccio molto severo da parte dell’università", ha dichiarato a La Stampa Paola Maria Torrioni, docente di Sociologia all’università di Torino e referente dello sportello antiviolenza attivo in ateneo. "Tutti gli organi competenti dell’ateneo, dal rettore fino alla gender manager - prosegue - si devono attivare per capire la reale estensione di certi comportamenti".