Esplosione in una cascina: trovato un corpo carbonizzato

Il cadavere di un uomo carbonizzato è stato ritrovato questa mattina all’interno di una cascina a San Quintino di Mondovì, in provincia di Cuneo. A causarne il decesso sarebbe stata una forte esplosione avvenuta nell’abitazione. Sono in corso le operazioni di identificazione della vittima e le ricerche di eventuali dispersi anche se non sembrerebbero esserci altre persone coinvolte. Secondo le primissime informazioni l’esplosione sarebbe avvenuta a causa di una fuga di gas, ma la dinamica dell’accaduto è ancora tutta da accertare.