Chi è Monia Bortolotti, la mamma accusata di avere ucciso i figlioletti Alice e Mattia

Di sé scrive di avere sempre tenuto i suoi bimbi "come gioielli", che loro "erano la gioia". Queste le parole usate da Monia Bortolotti per parlare della sua famiglia, la stessa che però secondo gli inquirenti ha distrutto uccidendo i suoi figli. Monia, 27 anni, è stata arrestata dai carabinieri di Bergamo con l'accusa di avere soffocato i figli Alice e Mattia a distanza di un anno l'uno dall'altro. Prima Alice, quando aveva 4 mesi, poi Mattia che di mesi ne aveva solo due. Il primo decesso era stato archiviato come "morte in culla", ma con la morte di Mattia la visione degli inquirenti è cambiata ed è emerso l'atroce sospetto.

Della storia di Monia, Alice e Mattia troviamo tracce sui social perché la donna affidava i suoi pensieri a Facebook. Cosa sappiamo di Monia, cosa scriveva e cosa dicono di lei gli inquirenti.

Chi è Monia Bortolotti

Monia ha 27 anni. Nata a Calcutta e rimasta orfana, viene adottata da piccolissima da una coppia della Val Seriana. Cresce a Gazzaniga, studia Psicologia. Di lei sappiamo che è molto legata al padre Pietro e alla compagna di lui, mentre i rapporti sono tesi con la madre Laura. Nella sua vita ci sono il compagno Cristian e i bimbi. Poche amicizie, Facebook usato come luogo per sfogarsi e raccontare i suoi pensieri.

La vita troppo breve di Alice e Mattia

Si chiamavano Alice e Mattia i due bimbi di Monia. Alice muore il 15 novembre 2021, ad appena quattro mesi. Il 25 ottobre 2022 muore Mattia, due mesi.

Il giorno in cui Alice è morta, con lei c'è solo mamma Monia. Al 118 racconta di avere dato il latte alla bambina e di averla fatta digerire in braccio fino a farla addormentare. Poi decide di fare una doccia e quando torna si accorge che la piccola è cianotica e non respira più. Il medico riconduce il decesso alla sindrome della "morte in culla" e non dispone l'autopsia.

Il 25 ottobre 2022 da casa di Monia parte una nuova chiamata al 118. Mattia, due mesi, è morto soffocato. Ancora un neonato sano morto improvvisamente, ancora una volta il piccolo era da solo con la mamma. Stavolta viene disposta l'autopsia. Gli esiti vengono consegnati nel mese di febbraio 2023: per il medico il bimbo è morto per "asfissia meccanica acuta da compressione del torace".

Allora i carabinieri riaprono il caso di Alice. Viene disposta la riesumazione e l'ispezione cadaverica. L'esame fallisce per il deperimento del corpo, ma sentendo medici specialisti e amici della donna e analizzando i documenti emergono quelli che gli inquirenti ritengono ci siano "gravi indizi di colpevolezza a carico della donna".

"Erano tenuti come fiorellini... La procura incolpa me"

La storia giudiziaria di Monia si intreccia con racconto che lei faceva di sé su Facebook. Risulta iscritta a un gruppo pubblico sulle morti in culla, al quale ha affidato lunghe riflessioni. A tratti si colpevolizza, per poi autoassolversi e aprire squarci sulla sua vita.

"Purtroppo, più si avvicinano le date in cui sono scomparsi i miei due angioletti, meno trovo ragione per vivere. I sensi di colpa per non aver fatto abbastanza per i miei bambini, per non essere riuscita a salvarli, mi sta distruggendo", scrive pochi giorni prima dell'arresto.

In un lungo post racconta della morte di Alice "Perché diavolo mi son fatta la doccia!? Era tutta la mattina che non mi lavavo, perché non potevo andare avanti a non lavarmi!?! Perché non sono riuscita a salvarla con le manovre!? Lei era la luce che aspettavo da tanto tempo e non me ne ero nemmeno accorta perché ero troppo preoccupata a voler essere una mamma perfetta....".

E poi ricorda Mattia: "Avevo promesso che sarei stata sempre sveglia a controllarlo e cullarlo giorno e notte.... e invece sono crollata dal sonno per ben 3 volte dopo il suo ricovero....e l'ultima volta è stato quando, poco dopo, se n'è andato tra le mie braccia. Perché diamine mi si sono chiusi gli occhi, perché non sono riuscita a tener fede alla promessa fatta al mio bambino".

Di sé il ritratto di una donna che non voleva essere un peso. "Dovevo essere accompagnata a una visita quella mattina e invece avevo pensato di andare da sola perché come sempre mi preoccupavo di non disturbare nessuno....".

Parla anche delle indagini. In un post, datato 30 agosto, scrive: "Non tutti comprendono le dinamiche psicologiche che affliggono una mamma che cerca di fare del suo meglio... e la procura incolpa me, come se tutta questa tragedia fosse voluta, cercata. A nessuno importa che i miei bimbi fossero seguiti e tenuti come fiorellini, perfetti".

Si difende, ma allo stesso tempo accusa chi le sta intorno: "A nessuno importa come io cercassi disperatamente di essere la mamma che non ho mai avuto...Perché adottata? Perché adottata da una mamma nociva e anaffettiva? Chi lo sa... Ed è in queste tragiche situazioni di dolore estremo che una coppia dovrebbe stringersi ancora di più, per amore! Ma quando amore non è mai stato, allora non sarà mai. E la colpa è sempre mia, per essere stata accanto a una persona che, per problemi sessuali o meno, mi ha sempre tradita e mai amata davvero. Perché per me amare significa stare accanto a qualcuno nella buona e nella cattiva sorte, ma non tutti sono capaci o disposti a questo. E la colpa è sempre e solo mia...".

Le mezze verità di Monia che non sopportava il pianto dei suoi figli

Per gli inquirenti Monia Bortolotti ha ucciso i propri figli "per l'incapacità di reggere alla frustrazione del pianto prolungato dei bambini, escludendone la possibile connotazione colposa".

I carabinieri precisano che "non è emerso, dall'esame della documentazione sanitaria dell'indagata prima e dopo gli eventi criminosi, un disturbo di tipo psichico della donna". Per chi indaga Monia ha agito "nella piena capacità di intendere e di volere, apparendo lucida, ben orientata, con grande capacità di linguaggio, razionalizzazione e freddezza, caratteristiche palesate, tra l’altro, nell'organizzazione della propria difesa, dopo aver scoperto di essere sospettata dei due infanticidi".

Il riferimento è a quanto detto dalla stessa donna. Quando infatti le indagini portano a ipotizzare l'infanticidio lei stessa fa riferimento ai cuscini della culla di Alice. Ne parla agli inquirenti come possibile causa di una morte accidentale e lo scrive anche sui social: "La colpa è mia per averla messa a dormire di lato sui suoi cuscinotti tanto morbidi".

La breve vita di Mattia è tutta da rileggere per gli inquirenti. Nato il 27 agosto 2022, il 14 settembre viene ricoverato e dimesso il 17 ottobre. Nel mese in ospedale viene sottoposto a una marea di esami, considerato il precedente della sorellina: sono tutti negativi. Otto giorni dopo muore. All'inizio, la madre dice di avere il bimbo nel marsupio, che piangeva fino a diventare cianotico. Poi, che lo ha schiacciato lei, per sbaglio, addormentandosi.

Il silenzio del papà dei bimbi

Il compagno di Monia e papà dei bimbi si chiama Cristian, ha 52 anni e lavora in una ditta che fa verniciature. Con Monia si sono conosciuti a una scuola di ballo, dove lui insegnava. Adesso sceglie il silenzio. "Non ho niente da dire, è così oggi e sarà così sempre, non avete idea di che cosa si provi", le uniche parole pronunciate.

