Monica Santi verso il processo: la perizia sulla babysitter che lanciò il bimbo dalla finestra

Monica Santi, la babysitter che il 31 maggio scorso a Soliera (Modena) ha gettato dalla finestra il bambino di 13 mesi (si è salvato, ndr) che le era stato affidato può sostenere un processo. Questa la valutazione dei consulenti ai quali il tribunale di Modena ha affidato l'incarico di stabilire se la donna fosse capace di intendere e volere.

La salute mentale della donna è un elemento centrale adesso. La perizia psichiatrica ha stabilito che la babysitter al momento dell'accaduto era affetta da un vizio parziale di mente. Al contrario, per la difesa quel giorno era affetta da vizio totale. Ora gli atti sono tornati al pubblico ministero che dovrà fissare l'udienza preliminare o procedere, eventualmente, col giudizio immediato.

Tutti i periti sono concordi sulla pericolosità sociale della donna, che attualmente è detenuta nel carcere modenese di Sant'Anna. Ha confessato di avere gettato il bimbo giù dalla finestra ma non ha mai saputo fornire una spiegazione sul perché lo abbia fatto. A intervenire per prima è stata una vicina di casa, che ha visto il corpo del bimbo sul selciato. I carabinieri, accorsi sul posto, hanno subito interrogato Monica Santi. La donna inizialmente si è chiusa nel silenzio e solo dopo ha ammesso di avere lanciato il bambino."Ho preso Tommaso e l'ho lanciato dalla finestra, non so perché l'ho fatto, ho avuto un malore, una sorta di catalessi", ha detto. Poi avrebbe aggiunto di essere reduce da un periodo difficile e di non essere in sé in quel momento. La difesa ha subito parlato di "un gesto non premeditato ma istintivo".