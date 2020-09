Monopattino: i due incidenti al giorno e il problema dell'assenza di regole

Proprio ieri si è verificato l'ultimo incidente auto-monopattino in via Tonale, a Milano, in prossimità del sottopasso Mortirolo. Il giovane sul monopattino è stato ricoverato in gravi condizioni, in codice rosso, all'ospedale Niguarda. Ma l'allarme sui rischi per la sicurezza stradale non si ferma qui, visto che secondo i dati Areu sono 136 i sinistri che hanno coinvolto questi mezzi dal primo giugno 2020 ad oggi in città.

Monopattini: i 136 incidenti in tre mesi a Milano

Mentre nei mesi di giugno, luglio e agosto del 2019 a Milano il totale degli incidenti sulle due ruote è stato di 451, nello stesso periodo di quest'anno è di 577, compresi in questa cifra anche i sinistri in monopattino. La media giornaliera di incidenti verificatisi a Milano in monopattino nei tre mesi estivi di quest'anno è di 1,12, con 103 incidenti in 92 giorni, mentre quella dei primi 16 giorni si settembre è di 2,12, con 34 sinistri in poco più di due settimane, ha fatto sapere ieri l'assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato. "Nel capoluogo lombardo gli incidenti che vedono coinvolte biciclette e monopattini elettrici sono aumentati grazie anche alla follia green del Comune di Milano - ha commentato De Corato - secondo il quale basterebbero due righe tracciate per terra per realizzare piste ciclabili sicure. Dal primo giugno di quest'anno ad oggi, solo a Milano, sono 709 le richieste di soccorso per cadute da bici, investimenti ciclista e incidenti in monopattino registrate da Areu".

Ma il problema non è solo Milano, visto che la media nazionale è di due incidenti al giorno. Il Corriere della Sera spiega oggi che i monopattini sono ormai quel che furono il Ciao negli anni ’70, la mountain-bike negli ’80, il Segway nei ’90, i roller e l’overboard e la pedalata assistita nell’ultimo ventennio.

A Londra, nella pandemia, le vendite di footbike sono aumentate del 230%. A Napoli, il nuovo servizio sharing ha venduto 22mila corse in una settimana. A Bergamo se ne noleggiano più di 500 a notte, quando non vanno i mezzi pubblici. Sospinti dai bonus del governo, respinti da pedoni&automobilisti, i monopattinisti viaggiano liberi e belli: senza patentino, senza targa, senza casco, senza cintura, senza assicurazione, senza obbligo d'età.

Eppure secondo l'osservatorio Compass di Mediobanca tra i veicoli a due ruote più desiderati ci sono le biciclette (18%), le e-bike (17%) e il monopattino (9%). E c'è anche chi comincia a multare: l'assessore alla Mobilità sostenibile di Cesena Francesca Lucchi ha fatto sapere che dall'1 luglio al 7 settembre sono state 19 le violazioni accertate dalla Polizia locale: 16 per conduzione senza casco da parte di minori, una per essere saliti in due, due a minori di 14 anni. Inoltre, dopo l'incremento nei controlli, nell'ultima settimana sono stati elevati altri 10 verbali. Sono due gli incidenti rilevati: il 4 giugno per lo scontro con un autoveicolo, il 6 settembre per l'investimento di una donna anziana, il cui responsabile è stato identificato.