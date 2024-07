Montagna killer: sono sei i turisti morti in appena 4 giorni

È purtroppo una lunga scia di incidenti mortali, quella che si dipana dallo scorso 4 luglio sulle montagne italiane. E che riporta d'attualità l'esigenza di formare gli escursionisti sulla sicurezza in alta quota.

Il primo incidente si è verificato lo scorso 4 luglio, quando Margherita Lega, 41enne di Trento è morta per una tragica fatalità. La donna è rimasta impigliata in una teleferica, adibita al trasporto di attrezzature, che l'avrebbe trasportata con sé decretandone la tragica fine.

Lo stesso giorno, sempre in Piemonte, nella Goja del Pis, in Val di Susa, un 17enne è annegato, dopo essere finito sott'acqua in un piccolo lago che si forma ai piedi di una cascata di un torrente, ingrossato dai recenti temporali. L'allarme è stato dato da altre persone che erano lì con lui e che non l'avevano più visto risalire.

Il giorno successivo, venerdì 5 luglio, a Cortina d'Ampezzo, il soccorso alpino ha recuperato il corpo privo di vita di un 76enne tedesco. Non si sa se a causarne la morte sia stato un malore o il freddo. Le tracce dell'uomo, in villeggiatura nel trevigiano, si erano perse qualche giorno prima nel corso di un'escursione.

Sabato 6 luglio, ad Alleghe, sempre in Veneto, nel bellunese, il soccorso alpino è stato allertato per il mancato rientro di un uomo da una passeggiata con il cane. L'uomo, di Canale d'Agordo (Belluno), 69 anni da compiere, si era diretto sul percorso che da Masarè sale a Casera Ciesamata. Il corpo è stato individuato a lato di un sentiero dove sarebbe ruzzolato per un'ottantina di metri tra gli alberi.

Il giorno stesso, in provincia di Belluno, attorno a mezzanotte, è stato trovato il corpo di un ragazzo friulano non rientrato da un'escursione.

M.B., 28 anni, di Maniago (Pordenone), è ruzzolato in un ghiaione dal canalino che stava risalendo.

Nella tarda mattinata di domenica 7 luglio, infine l'elisoccorso di stanza a Pescara è invece intervenuto per soccorrere un escursionista sul Monte Amaro di Opi. L'uomo, 47 anni laziale, ha accusato un malore ed è morto a pochi metri dalla vetta.