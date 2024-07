Abbandonò la madre anziana e invalida per andare in vacanza: arrestata per omicidio

Aveva abbandonato la madre invalida e non autosufficiente per andarsene in vacanza. La donna, anziana, era poi morta di stenti. Ora, la donna è stata arrestata con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Succede a Montelibretti, in provincia di Roma: i carabinieri di Monterotondo hanno notificato l'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti della 49enne italiana.

La ricostruzione dell'anziana abbandonata e poi morta: la figlia voleva fuggire

I fatti risalgono a giugno 2024: la donna venne messa ai domiciliari, in attesa che venisse ulteriormente definita la sua posizione. Gli investigatori avrebbero ritrovato appunti con riferimento all'acquisto di un biglietto che facevano ipotizzare che stesse pianificando una fuga. Le indagini si erano subito concentrate sulla figlia, deputata alla cura dell'anziana, che invece di accudirla, l'aveva lasciata senza le dovute cure.

La procura di Tivoli, fa sapere in una nota lo stesso procuratore Francesco Menditto, aveva emesso nei confronti dell'indagata un fermo di indiziato di delitto, accusandola di abbandono di persona incapace. La 49enne era stata sottoposta quindi alla misura degli arresti domiciliari, in attesa che venisse ulteriormente definita la sua posizione.

Le indagini, condotte dai carabinieri, hanno permesso di trovare alcuni appunti nei quali la 49enne faceva riferimento all'acquisto di un biglietto per allontanarsi e ad alcuni oggetti necessari a camuffare la propria identità. Come fanno sapere gli inquirenti, è emerso che la 49enne stava programmando una fuga, con l'intenzione di sottrarsi al provvedimento restrittivo al quale era sottoposta.

Per questi motivi i carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno dato esecuzione all'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per omicidio volontario aggravato.

