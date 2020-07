Obbliga il figliastro sordomuto a praticargli un rapporto orale e diffonde il video: arrestato 

Avrebbe costretto il figliastro sordomuto e affetto da un ritardo cognitivo a praticargli sesso orale, riprendendo la scena per poi divulgarla sui social network. Una inquietante vicenda dall’hinterland leccese alla quale è stata messa la parola fine alle prime ore del giorno.

Un 48enne di Monteroni di Lecce, stimato e ritenuto molto vicino agli ambienti religiosi, è stato fermato per violenza sessuale aggravata e diffusione illecita di video e immagini sessualmente espliciti.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce, è partita nel mese di aprile, quando nelle mani dei militari dell’Arma è giunto un Dvd contenente dei video pornografici che, stando all'indagine, sarebbero stati girati dall’indagato monteronese.

Stando ai riscontri investigativi, dopo aver allacciato un’amicizia virtuale con una ragazza del Nord Italia tramite Facebook, il 48enne le avrebbe inviato in chat materiale pornografico. Tra quei fotogrammi vi era anche un video in cui l’arrestato si è ripreso durante una fellatio praticata dal proprio figliastro, un 30enne affetto non solo da sordomutismo, ma anche da una patologia psicologica.

Dagli approfondimenti condotti dagli inquirenti sarebbe emerso come quello ripreso nel video non documenterebbe l’unico episodio di abuso commesso dal patrigno nei confronti della vittima. Nel corso delle audizioni, effettuate in modalità protetta con l’ausilio di psicologi e psichiatri, il ragazzo ha rivelato una situazione agghiacciante che ormai andava avanti da diversi anni. Alcuni episodi risalgono persino al 2016.

Secondo quanto ricostruito da LeccePrima, il 48enne avrebbe approfittato dei periodi di assenza della moglie, madre del ragazzo, per commettere abusi nei confronti di quest’ultimo. Il giovane sarebbe stato minacciato di percosse qual'ora avesse raccontato alla madre quanto accadeva. Solo il giorno della perquisizione domiciliare condotta dai carabinieri la madre della vittima è venuta a conoscenza dell'orrore che si era consumato nella sua abitazione .

Il 48enne è stato accompagnato presso il carcere di Lecce con l’accusa di violenza sessuale aggravata e di diffusione illecita di video e immagini sessualmente espliciti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono in corso ulteriori accertamenti sull'identità del profilo Facebook della ragazza, risultato falso. Sarebbe stato proprio l'utente - rimasto anonimo - a rivolgersi al gruppo di preghiera online di cui l'arrestato 48enne faceva parte, per segnalare gli inquietanti video ricevuti. Segnalazione poi inoltrata alle forze dell'ordine.