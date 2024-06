Madre e figlia investite e uccise dal Frecciarossa in stazione: "Camminavano mano nella mano"

La tragedia si è consumata nel giro di un istante nel tardo pomeriggio di giovedì 13 giugno a Montesilvano (Pescara). Madre e figlia (una bambina) sono state investite e uccise da un treno Frecciarossa diretto a Milano, partito dalla vicina Pescara alle 17:53. Le avrebbero viste arrivare poco prima sulla banchina, al binario 2 della stazione della cittadina, mano nella mano, camminando tranquille. Si sarebbero sedute su una panchina. Poi resta da chiarire quanto avvenuto in seguito. Il treno che stava transitando a forte velocità le ha travolte: sotto shock alcuni testimoni e il macchinista del convoglio investitore, che nulla ha potuto fare per evitare il dramma.

C'è anche l'ipotesi del gesto volontario della donna

Il treno è poi rimasto a lungo fermo sul ponte che collega le due sponde del fiume Saline. L'identificazione delle vittime alcune ore dopo il dramma non era ancora avvenuta: straziati i cadaveri, l'impatto con il convoglio è stato violentissimo. Non ci sono certezze, esiste anche l'ipotesi del gesto volontario della donna che avrebbe portato con sé la piccola. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione saranno fondamentali per ricostruire la dinamica dell'incidente. Indaga la Polfer di Pescara e di Ancona. Sulla linea adriatica, ieri sera, la circolazione ferroviaria è stata a lungo rallentata.