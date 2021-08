Distrutto il monumento ai caduti della strage di Nassiriya

È stato distrutto il monumento ai caduti di Nassiriya ubicato in corso IV Novembre, a Torino. La scultura, che si compone di 19 figure umane stilizzate e unite tra loro - opera di Osvaldo Moi, scultore e maresciallo capo dell' Esercito Italiano - era stata posata nel 2006 nei pressi di piazza d'Armi per ricordare le vittime della strage di Nassirya, in Iraq, del 12 novembre 2003, costato la vita a 28 persone, di cui 19 italiani . Sull'episodio indagano le forze dell'ordine.

"Sono sconvolta: provo molto sconforto. I responsabili di questo gesto mi fanno tanta pena" ha detto all'Adnkronos Tiziana Montalto, vedova del maresciallo Alfio Ragazzi, rimasto ucciso nell'attentato. "Sapere che i nostri caduti vengono colpiti e oltraggiati in questo modo è terribile. Non li lasciano in pace neanche ora che non ci sono più. Mio marito aveva 39 anni quando è morto. Spero che le forze dell'ordine siano già sulla strada giusta per identificare gli autori del gesto e che le istituzioni locali ripristino quanto prima il monumento per dare un messaggio chiaro a queste persone"

"Non è la prima volta - ricorda Tiziana Montalto - che quel monumento viene aggredito. Tutti dovrebbero amare la nostra patria e coloro che l'hanno servita. Il tricolore mi dà orgoglio. Quanto accaduto a Torino offende la nostra bandiera e il nostro Paese. Provo anche molto sconforto per quanto sta accadendo in Afghanistan: sembra ripetersi quanto già successo in Iraq. Ho molta tristezza, sembra che tutto sia stato vano".