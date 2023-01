Schianto all'incrocio, viene sbalzata per 20 metri sull'asfalto: giovane morta sul colpo

Gravissimo incidente stradale nella notte di sabato, nel cuore di Torino. All'incrocio tra corso Einaudi e via Cassini a Torino, davanti alla chiesa della Beata Vergine delle Grazie, un'Alfa Romeo 147 e una Lancia Ypsilon, sono entrate in collisione e la seconda vettura si è ribaltata abbattendo un semaforo.

Morena Guerini, residente a Collegno e componente del gruppo teatrale I Fantastorie di Almese, è morta. Aveva 34 anni. Come riporta TorinoToday, era a bordo della Ypsilon come passeggera ed è stata sbalzata fuori dall'abitacolo per circa 20 metri ed è morta sul colpo. La cugina che era al volante della vettura è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Cto di Torino, da cui verrà dimessa in giornata con una prognosi di 45 giorni.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti i sanitari, che non hanno potuto fare nulla per salvare Morena Guerini, e gli agenti della polizia locale. I primissimi soccorsi sono stati prestati da alcuni carroattrezzisti, che hanno cercato di fare il possibile per evitare la morte della donna.

La dinamica dell'incidente è da accertare: in base alle prime testimonianze la Lancia viaggiava certamente in direzione dell'esterno della città al centro del viale. L'Alfa si sarebbe immessa dal controviale, forse per svoltare, ma non ci sono ancora certezze.