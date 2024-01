Morgan Algeri e Tiziana Tozzo, l'ultimo abbraccio e l'auto nel lago: nel "mirino" un guasto meccanico

L'ultimo abbraccio ripreso dalle telecamere alle 22.17, dopo una cena passata in tranquillità, poi la passeggiata verso l'auto e l'allarme, scattato alle 22.40. Sono le ultime immagini di Tiziana Tozzo e Morgan Algeri, l'istruttore di volo e pilota 38enne originario di Bergamo, e l'impiegata di Cantù (Como), mamma di un ragazzino di 14 anni. La coppia, nella serata di sabato 6 gennaio, era uscita per un primo appuntamento dopo un mese di conoscenza tramite i social. Una prima uscita che si è trasformata in tragedia dopo la cena: Morgan e Tiziana sono morti annegati nel lago di Como, dove il suv è precipitato per cause ancora da chiarire. La Procura di Como ha avviato un'indagine: il fascicolo per omicidio stradale colposo. Al momento le ipotesi al vaglio degli investigatori sono diverse, dall'errore al malore dell'uomo al volante, ma la pista che si fa sempre più concreta sembrerebbe quella del guasto tecnico.

L'auto che parte da sola: l'ipotesi del guasto tecnico

In attesa di analisi approfondite sul veicolo, ripescato domenica 7 gennaio dalle acque del lago di Como, sono diversi gli elementi che potrebbero far pensare a un malfunzionamento dell'auto, un suv Mercedes noleggiato di recente dal 38enne e che, a quanto pare, aveva già manifestato qualche problema. Un'ipotesi confermata anche da Monica Barbanti, ex fidanzata del pilota bergamasco, che al Corriere della Sera ha riportato le preoccupazioni dell'uomo: "Mi aveva raccontato che in garage aveva provato più volte ad accendere l’auto, ma non partiva. Poi, a un certo punto, si è accesa. Lui stesso mi aveva detto che avrebbe dovuto sentire la Mercedes, ma non so se l’abbia fatto oppure no. Sul momento non ci avevo dato peso".

A rafforzare l'ipotesi del guasto è arrivata anche la segnalazione alla polizia di un utente che aveva avuto il medesimo problema con la stessa auto, un suv Mercedes modello GLC 4matic che, stando alla testimonianza, si sarebbe messa in moto da sola, scattando in avanti e sbattendo contro un muro. Una dinamica che potrebbe apparire simile a quanto è successo a Morgan e Tiziana. L'auto su cui si trovava la coppia era parcheggiata a pochi metri dalla ringhiera di fronte al parcheggio di viale Geno, in pieno centro. All'improvviso la vettura ha sfondato il parapetto ed è finita nel lago, a una profondità di circa 15 metri.

La portiera aperta e il tentativo di salvarsi

Come riporta QuiComo, almeno una portiera del veicolo era aperta e i corpi delle due vittime sono stati rinvenuti fuori dall'abitacolo. Elementi che fanno pensare alla possibilità che Algeri, esperto subacqueo, pilota e addestrato a interventi in caso di inabissamento abbia cercato di salvarsi e di portare in salvo anche la sua passeggera. Un'impresa difficile considerando l'impatto con l'acqua gelida, la profondità e il buio. Condizioni difficili, anche per un uomo esperto, come spiegato da Alessio Pengue, della Scuola volo Caravaggio, amico e socio di Algeri: "Morgan si sottoponeva ogni anno ai corsi di aggiornamento di Water escape training, ore che servono proprio a imparare come uscire da un aereo caduto in acqua e con l'abitacolo ribaltato: se non ce l'ha fatta Morgan a venir fuori dalla sua Mercedes finita nel lago, vuol dire che proprio non c'era modo di farlo. Perché se c'era una persona addestrata, quella era lui". Inoltre, va ricordato che se i due anche fossero riusciti a risalire in superficie, in quel punto del lago dove è precipitata l'auto non ci sono punti per risalire ma un muro. Avrebbero dovuto quindi nuotare per diverse decine di metri, almeno fino alla Como Nuoto. Si attendono i risultati delle autopsie e delle analisi sulla centralina dell'auto, così come l'esito delle diverse perizie che potrebbero arrivare sull'auto, adesso nelle mani degli investigatori. Esami che potrebbero dare risposte concrete su questa tragedia, che ha spezzato due vite all'improvviso.