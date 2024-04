Aggredisce la moglie a morsi e martellate, poi si dilegua: è caccia all'uomo

Un agguato di violenza inaudita, messo in atto durante una giornata di festa. Ha atteso che la moglie rientrasse a casa da alcune commissioni nascondendosi dietro la porta, poi si è lanciato su di lei aggredendola con martellate, calci, pugni e morsi, arrivando a staccarle parte di un orecchio. I fatti risalgono allo scorso 25 aprile. A lanciare l'allarme è stato uno dei due figli della coppia, che ha trovato la madre sanguinante e priva di sensi nella casa di famiglia in provincia di Cesena.

Il racconto in ospedale

Dopo l'aggressione, l'uomo è fuggito facendo perdere le sue tracce. La donna, trasportata d'urgenza all'ospedale Bufalin di Cesena ha raccontato di essere stata colta di sorpresa. Stando a quanto riferito, l'uomo aveva più volte manifestato raptus di gelosia senza però mai arrivare ad atti di violenza fisica.

La vittima è ancora ricoverata e dovrà subire un intervento maxillo-facciale per le gravi lesioni riportate. Una volta che le sue condizioni si stabilizzeranno verrà posta in un luogo protetto. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo coordinato dal pm Andrea Marchini, mentre le forze dell'ordine lavorano per individuare l'aggressore.