Ragazza di 16 anni travolta e uccisa da un albero al campo scout

Ancora una vittima del maltempo, stavolta nella zona di Cedegolo e Corteno Golgi (Brescia). Una ragazza di 16 anni è morta nella mattina di oggi, martedì 25 luglio, dopo essere stata travolta da un albero caduto a causa dell'ondata di maltempo che nelle ore scorse si è abbattuto sulla Lombardia, provocando ingenti danni. La 16enne si trovava in un campo a in Val Camonica, quando l'albero l'ha colpita in pieno mentre dormiva nella sua tenda. Inutili i soccorsi, per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Si tratta di una giovane di un gruppo scout.

Nella zona boschiva, in località Palù, all'alba sono intervenuti il soccorso alpino guardia di finanza, i soccorritori della protezione civile e i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo della giovane e accompagnato a valle il gruppo, mettendolo al riparo nella palestra del paese di Corteno Golgi. Il dramma si è consumato alle 5,30 nel campo allestito da un gruppo scout provenienti da Como, nei pressi di un rifugio degli alpini. Le piogge intense accompagnati da forti venti hanno causato la caduta di un albero che ha investito una delle tende.

La premier Giorgia Meloni ha commentato la tragedia avvenuta oggi: "Voglio portare la mia totale solidarietà alla famiglia della ragazza uccisa per la caduta di un albero". Il maltempo non dà tregua. In Lombardia sono ore drammatiche. "Il mio cordoglio alla famiglia. Sono vicina al mio territorio e a tutta la popolazione colpita". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, senatrice bresciana e portavoce di Azione.

Continua a leggere su Today...