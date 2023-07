Ragazza di 16 anni travolta e uccisa da un albero al campo scout

Ancora una vittima del maltempo, stavolta a Corteno Golgi (Brescia), in provincia di Brescia. Una ragazza di 16 anni è morta nella mattina di oggi, martedì 25 luglio, dopo essere stata travolta da un albero caduto a causa dell'ondata di maltempo che nelle ore scorse si è abbattuto sulla Lombardia, provocando ingenti danni.

La 16enne si trovava in un campo a in Val Camonica, quando l'albero l'ha colpita in pieno mentre dormiva nella sua tenda. Inutili i soccorsi, per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Si tratta di una giovane di un gruppo scout di Como. Il gruppo è stato trasferito nella palestra del paese.Sempre nel Bresciano, in Val Dorizzo, un altro campo scout è stato evacuato dai vigili del fuoco. La premier Giorgia Meloni, intervenuta a Radio Rtl, ha commentato la tragedia avvenuta oggi: "Voglio portare la mia totale solidarietà alla famiglia della ragazza uccisa per la caduta di un albero".

