Morta la 32enne trovata in casa dai figli con un proiettile in testa

Non ce l'ha fatta Rkia Hannaoui, la donna di 32 anni di origini marocchine trovata nel pomeriggio di ieri 28 marzo priva di sensi nella sua abitazione di Ariano Polesine, in provincia di Rovigo. Il suo decesso è stato dichiarato da una commissione medica nella giornata di oggi 29 marzo. Inizialmente sembrava vittima di un malore o di una caduta, poi in ospedale la scoperta della ferita da arma da fuoco. La tac infatti avrebbe evidenziato nel cranio della 32enne un corpo compatibile con un proiettile, ma non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto nell'abitazione, che si trova in piena campagna, in una posizione isolata a pochi passi dall'argine del Po di Goro.

A dare l'allarme erano stati i due figli di 11 e 8 anni tramite il vicino di casa. Il marito non era in casa quando sono successi i fatti, ma è stato successivamente rintracciato. La chiamata al 118 sarebbe stata effettuata intorno alle 16:00 dal vicino di casa avvertito dai figli della donna, per quello che sembrava un malore. Solo i successivi accertamenti all’ospedale hanno permesso di scoprire che la giovane aveva un proiettile conficcato in testa, ma sul posto non è stata trovata alcuna arma.

Al momento nessun nome risulta iscritto nel registro degli indagati. I carabinieri, coordinati dalla Procura, hanno lavorato fino a notte fonda per effettuare i rilievi e raccogliere elementi utili per quello che fino al momento appare come un vero e proprio giallo.