Alessia muore a 22 anni dopo il ricovero in clinica: i familiari chiedono chiarezza

Lutto a Napoli nel quartiere di San Pietro a Patierno per l'improvvisa morte di Alessia Neboso, 22 anni. La notizia ha sconvolto l'intera comunità che, in queste ore, si stringe alla famiglia. Alessia era molto conosciuta nel quartiere e tutti la ricordano come una ragazza solare e sempre disponibile.

Alessia aveva subito un intervento qualche settimana fa presso la clinica Smeraglia a Gianturco, poi le sue condizioni di salute si sono aggravate: trasportata d'urgenza alla clinica dei Fiori ad Acerra è deceduta per un arresto cardiaco nonostante l'intervento tempestivo dei medici. La famiglia ha sporto denuncia e la salma di Alessia è stata sottoposta a sequestro.