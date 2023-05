Trovato un corpo nel Piave: è della 31enne scomparsa a Treviso

È di Anica Panfile, la giovane donna rumena di 31 anni scomparsa dal pomeriggio delle scorso 18 maggio, il corpo ritrovato senza vita presso un ansa del fiume Piave, in località Spresiano, a Treviso.

La conferma è venuta dagli inquirenti, sopraggiunti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Del decesso al momento non si conosce né quando sia avvenuto, né le possibili cause. A denunciare la scomparsa della 31enne era stato il suo compagno, dopo che la donna non era tornata a casa dal lavoro.