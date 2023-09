Fa il bagno ma ha un malore: muore annegata

Tragedia a Ostia, dove una donna di 77 anni ha perso la vita all'altezza della spiaggia grigia a causa di un malore in acqua. Si tratta del tratto di arenile di Ostia Ponente, sul lungomare Duca degli Abruzzi.

Come riporta RomaToday, l'incidente è avvenuto poco prima delle 16: mentre si trovava in mare la donna è stata sorpresa da un malore perdendo conoscenza. A ritrovarla, in acqua, un altro bagnante, che l'ha portata a riva. Inutili i tentativi di rianimarla da parte del 118 i cui operatori, intervenuti prontamente, per quasi un'ora hanno tentato un disperato massaggio cardiaco.

