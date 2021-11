Muore a 17 anni per anoressia

Morta per anoressia una ragazza di 17 anni. La minorenne soffriva della malattia da qualche anno. Un buco nero dal quale non è mai riuscita ad uscire, fino a quando la situazione non si è aggravata perché lei, di quella malattia, soffriva da anni. E’ arrivata al limite. E’ finita anche in ospedale, ma, quando è stata presa in cura dai medici, due giorni fa, era già in condizioni gravissime.

Come spiega la direzione ospedaliera di Lodi, dove è avvenuto il fatto, i medici l’hanno accolta e ricoverata immediatamente in pediatria. Hanno tentato disperatamente di salvarla ma ogni tentativo di farla riprendere è risultato vano.