Morta bimba di nove mesi: poche ore prima era stata dimessa dall'ospedale

Dramma nel Lodigiano dove una bambina di appena 9 mesi è morta per cause ancora da accertare. I fatti sono avvenuti questa mattina, venerdì 29 marzo, a San Fiorano, piccolo comune della zona. La mamma avrebbe trovato la piccola in arresto cardiaco nel suo lettino. Immediatamente ha chiamato il 118. I sanitari si sono precipitati sul posto con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero di soccorso. La bimba è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Codogno, dove purtroppo è morta. La salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale di Pavia, mentre la procura di Lodi ha disposto l'autopsia.

Giovedì sera la piccola aveva accusato un malessere con febbre problemi respiratori: i genitori l'avevano portata al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza, dove i medici l'avevano visitata e poi dimessa dopo avere trascorso quasi tutta la notte in osservazione. Quando però la bambina è arrivata a casa, le sue condizioni di salute sono peggiorate. Fino alla tragedia di questa mattina.