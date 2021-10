Schiacciata da una porta da calcio: muore una bimba di cinque anni

Non c’è stato niente da fare per una bimba di 5 anni colpita alla testa da un pezzo di ferro di una porta in un campo da calcio. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16 a Rocca Di Botte, in provincia de L’Aquila. Ora ci sono le indagini coordinate dalla Procura e portate avanti dai carabinieri. I soccorritori sono arrivati sul posto per tentare di salvare la piccina, ma per lei ormai non c’era più nulla da fare.

Il fatto è avvenuto in un campo da calcio, ma in disuso e in condizioni di abbandono. La famiglia della bimba morta è conosciuta in zona perché, seppur originaria di Roma, trascorre le vacanze nel paesino aquilano.