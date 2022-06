Trovata morta la bambina rapita a Catania

È stato trovato il cadavere di Elena Del Pozzo, la bambina di cinque anni rapita ieri a Tremestieri etneo. Carabinieri del comando provinciale di Catania si stanno recando sul posto. Ieri la madre aveva denunciato alla tenenza di Mascalucia la scomparsa delle piccola che sarebbe stata portata via da un gruppo di uomini a Tremestieri Etneo.

Lo strano sequestro

Tutto inizia nel primo pomeriggio. Alcuni vicini di casa pubblicano la foto di Elena sui social, con un appello preciso: "Ragazzi, abbiamo bisogno del vostro aiuto, oggi pomeriggio alle tre hanno rapito una bambina che a luglio compie cinque anni. Sono stati tre uomini incappucciati, l’hanno portata via in zona Tremestieri. Vi prego condividete il più possibile, dobbiamo riportarla a casa". I sequestratori avrebbero bloccato l’auto su cui c'era madre e figlia, "hanno aperto gli sportelli, hanno tirato fuori la bambina", questa la ricostruzione della donna. I militari hanno trovato delle impronte su cui si lavora.

''Sono ore di grande ansia per la nostra comunità e sono personalmente sconvolto da questa notizia'', ha commentato il sindaco di Mascalucia, Enzo Magra. ''Personalmente - aggiunge il sindaco- mi sono messo a disposizione per 'aiutare' le ricerche anche tramite la protezione civile, i volontari, ma mi è stato riferito che non si tratta di smarrimento o di fuga bensì di altro, probabilmente, dinamiche familiari''. Non è chiaro a cosa alluda il sindaco, scrive CataniaToday, ma ciò che è emerso è che il padre della bambina ha dei precedenti penali, per una rapina in una gioielleria e per reati in materia di droga. Tra i riscontri al vaglio degli inquirenti anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza delle case vicine alla zona in cui sarebbe avvenuto il possibile rapimento. I carabinieri hanno, infatti, acquisito le registrazioni delle telecamere di un'abitazione privata per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. I genitori, che sembra non siano al momento conviventi, e i familiari della piccola sono stati sentiti dai carabinieri.

La Procura di Catania ha diffuso due foto della bambina: una dell'8 maggio, nitida, e l'altra sfocata di oggi in cui si vede chiaramente Elena. In quella di oggi la piccola si vede in un'immagine riflessa, indossare una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, mentre sembra giocare serenamente. In quella dell'8 maggio, che sembra scattata all'asilo, Elena indossa il sopra di una tuta e mostra un biglietto con in basso la parte finale della scritta "Auguri mamma". Sono ore di grande apprensione. Un flusso di appelli e di angoscia sui social: "Riportatela a casa". "Da padre ho i brividi - dice Francesco D’Urso Somma, già candidato a sindaco di Mascalucia - Che sia un regolamento di conti, o screzi in famiglia, si tratta di una creatura innocente".