Fabio Friggi trovato con il cranio fracassato: è morta Chiara Molinari, l'unica indagata

Il malore, il ricovero e la fine delle speranze. È morta lunedì all'ospedale San Carlo di Milano Chiara Molinari, la ragazza di 25 anni che era l'unica indagata nell'inchiesta sulla morte di Fabio Friggi, il 44enne di Motta Visconti, nel Milanese, che lo scorso agosto era stato trovato cadavere - con il cranio fracassato - nel cortile dell'abitazione di Trivolzio, nel Pavese, in cui la Molinari viveva insieme alla mamma.

Nonostante il dubbio iniziale che si fosse trattato di un omicidio, la 25enne era poi stata iscritta nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omissione di soccorso. Stando a quanto era stato accertato, infatti, l'uomo - la cui scomparsa era stata denunciata dalla sorella due giorni prima - sarebbe morto per un malore. Lei però si sarebbe spaventata vedendo l'amico privo di sensi e avrebbe deciso così di tenere inizialmente il cadavere in casa prima di trascinarlo in cortile, causando alcune lesioni sul corpo, dove era poi stato effettivamente trovato.

La casa di Trivolzio teatro del dramma è ancora sotto sequestro, motivo per cui la 25enne stava vivendo a casa della nonna a Rozzano. Proprio lì nei giorni scorsi la giovane avrebbe accusato un malore. Soccorsa, era stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale milanese, dove poi è deceduta. Con la sua morte inevitabilmente si chiude anche l'indagine sulla morte di Fabio Friggi.

