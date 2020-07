Malore fatale in discoteca, Debora muore a 42 anni

Una serata di divertimento in discoteca in un comune del Torinese, in pochi minuti, si è trasformata in una tragedia. Una serata come tante a ritmo di musica latino-americana in un noto locale di Grugliasco. A ballare in pista venerdì 24 luglio 2020, c’era anche Debora Congiu, 42enne di Bagnolo Piemonte (Cuneo). Improvvisamente la donna si è accasciata a terra e non ha più ripreso conoscenza.

Come riportato da TorinoToday, nonostante i soccorsi, Debora Congiu è arrivata priva di vita all’ospedale di Rivoli. Inutile ogni tentativo di rianimarla, il suo cuore aveva già smesso di battere. Una morte che ha sconvolto sia i presenti sia chi ha appurato la notizia successivamente e che in queste ore si è riversato sui social lasciando un messaggio di cordoglio per la donna. Ecco alcuni messaggi raccolti.

"Aprire Facebook stamattina e realizzare questa brutta notizia ci ha lasciato di stucco. Fino all'altra sera abbiamo ballato insieme la salsa cubana che amavi tantissimo e abbiamo fatto animazione insieme... mi ricordo che mi portavi in giro da piccolo a ballare, quando avevo solo 16 anni sempre piena di sorrisi e tanta voglia di ballare... siamo senza parole. Che la musica latina ti faccia ballare sempre anche da lassù... Buon viaggio carinissima Debora Congiu".

"Oggi apro Facebook e sulla mia pagina delle notizie ricevo la triste notizia che Debora Congiu era andata via stanotte, il mondo latinoamericano di Torino è sconvolto per questa perdita. Ricordo benissimo, sempre presente nelle nostre serate, una grande appassionata della musica cubana, ci mancherà il tuo sorriso, la tua voglia di ballare. Ma a me semplicemente piace pensare che in questo momento sarai in posto migliore, e che sei andata via facendo quello che hai amato tanto, il ballo e il divertimento. Grazie per amare la musica cubana. R.I.P. Debora Congiu".