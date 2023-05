Denise Galatà è stata trovata morta

Trovata morta Denise Galatà, la ragazza di 19 anni che era dispersa dopo una gita facendo rafting sul fiume Lao trasformatasi ieri in un dramma. Il corpo senza vita era sott'acqua nell'alveo del fiume, non lontano dal luogo dell'incidente: a individuarlo sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco. Le ricerche senza sosta avevano portato in mattinata al rinvenimento del suo caschetto. Denise era finita nelle acque del Lao a Laino Borgo, nel Cosentino, mentre faceva rafting insieme ad alcuni compagni di scuola.

Denise Galatà è morta

L'ipotesi più realistica è che la giovane, dopo essere caduta in acqua nel momento dello scontro tra il gommone sul quale si trovava e l'altro natante che procedeva più avanti o un masso, non abbia avuto la forza di riemergere e sia morta annegata. Tre compagni erano stati subito recuperati, Denise Galatà era stata invece inghiottita dall'acqua, senza scampo.

A lanciare l'allarme era stata proprio una delle guide che si trovava sul secondo gommone. Erano immediatamente scattate le ricerche condotte da vigili del fuoco, associazioni di volontariato, carabinieri. Nella vicina piazzola di atterraggio era arrivato anche un elicottero dell'Aeronautica militare. Altre squadre a terra avevano raggiunto la parte restante della comitiva, bloccata sulla riva del fiume, per trasferirla in una zona sicura.

La Procura di Castrovillari ha aperto un'inchiesta. Tutti i ragazzi, al momento dell'incidente, indossavano caschetti, giubbotti di salvataggio e mute. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha chiesto all'ufficio scolastico regionale della Calabria di fare accertamenti per verificare che tutte le misure di sicurezza siano state adottate e rispettate: "Il mio cordoglio ai genitori di Denise Galatà e alla comunità scolastica per questa tragedia - scrive il ministro in una nota - La direttrice dell'Usr calabrese ha già disposto una ispezione per capire le condizioni organizzative e di sicurezza dell'attività proposta ai ragazzi dalla scuola".