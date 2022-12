Morta Fabiana De Angelis, è la quarta vittima della sparatoria di Fidene

Non ce l'ha fatta Fabiana De Angelis, una delle donne ferite da Claudio Campiti nel corso della sparatoria avvenuta lo scorso 11 dicembre a Roma nella quale sono morte altre tre donne. De Angelis era ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Lo fa sapere il nosocomio capitolino, precisando che "gli accertamenti diagnostici effettuati in queste ore hanno evidenziato un quadro clinico irreversibile". Pertanto "è stata dichiarata la morte cerebrale della paziente".

In ospedale restano ancora gli altri due feriti, Bruna Martelli e Silvio Paganini. Sale così a quattro il bilancio delle vittime della sparatoria. Per compiere la strage Campiti ha usato una Glock calibro 9, portata via da un poligono poco prima di uccidere quattro persone. Campiti, 57 anni, era deciso a usare la pistole per colpire i membri del direttivo del consorzio Valle Verde, e così ha fatto.

Il killer percepiva il reddito di cittadinanza

Dall'aprile 2020 a settembre 2022, Claudio Campiti, l'uomo 57enne che domenica scorsa ha ucciso quattro donne e ferito altre due persone nel gazebo di un bar a Roma, ha percepito il reddito di cittadinanza. Secondo quanto si apprende, in due anni Campiti ha percepito poco meno di 9000 euro totali. Questo quanto emerge dagli accertamenti patrimoniali dei carabinieri sul patrimonio fiscale dell'autore della strage a Fidene.

Dunque reddito di Stato per l’ex imprenditore che aveva subito un grave lutto familiare (la perdita del figlio su una pista da sci) nel 2012 e da allora viveva in modo precario anche sotto il profilo economico finanziario. La strage è scaturita nell’ambito della morosità di Campiti, che era in debito di poche migliaia di euro con il consorzio Valleverde nella provincia di Rieti.