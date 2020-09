Muore mentre scatta una foto: donna colpita in testa da una trave

Una donna di 43 anni è morta oggi domenica 6 settembre, in un giardino non lontano da Piazza Belvedere a Tirrenia, frazione di Pisa. La vittima è stata colpita in testa da una trave: l'impatto non le ha lasciato scampo. L'incidente è nell'area adiacente all'ingresso del Bagno Imperiale, uno spiazzo delimitato da una siepe non destinata al pubblico, per quanto non sia difficile accedervi superando le piante. La vittima è originaria della provincia di Torino, si trovava da pochi giorni a Firenze in villeggiatura.

Secondo la prima ricostruzione la vittima, poco dopo le ore 12, si era attaccata ad una delle strutture in muratura presenti per farsi fare una foto dal compagno. Una volta che si è appesa con entrambe le mani si è verificato il cedimento. Il materiale di cemento, durante il crollo, l'ha colpita in testa e sul collo. Purtroppo inutili i soccorsi del 118: al loro arrivo la donna era già morta, deceduta nelle immediatezze dell'incidente. Sul posto per le indagini operano i Carabinieri.