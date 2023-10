Furgone contro il palo: muore sul colpo giovane donna di 29 anni

Ha perso la vita una giovane donna di 29 anni. Drammatico incidente stradale oco prima delle ore 19 di domenica sulle colline di Levizzano di Castelvetro (Modena). Per cause ancora da accertare, un furgone Fiat Ducato che stava percorrendo via Sapiana è uscito di strada, terminando la propria corsa contro un palo in cemento, secondo quanto riporta ModenaToday.

Al volante del mezzo c'era un uomo di 41 anni e accanto a lui sedeva una donna di 29. Purtroppo l'impatto si è rivelato fatale per la passeggera, morta sul colpo. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco ed è stato fatto arrivare anche l'elisoccorso: purtroppo però per la 29enne non c'è stato nulla da fare. Il 41enne è invece stato caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale di Baggiovara: ha riportato alcune lesioni, ma non corre pericolo di vita.